Türkiye'de 1293 yeni vaka

Türkiye’de son 24 saatte 1293 yeni vaka tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi. 1302 kişinin Covid-19’u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 173 bin 111’e yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı.

Bakan Koca, son 24 saatte, 50 bin 492 test yapıldığını açıkladı. Son 24 saatte 1293 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 16 kişi vefat etti. 1302 kişi ise yeni tip koronavirüsü yenerek hastalığı atlattı.

Böylece Türkiye’de toplam vaka sayısı, 199 bin 906’ya yükseldi. Toplam can kaybı da 5 bin 131 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 173 bin 111’e yükseldi.

Bugüne dek uygulanan test sayısı ise 3 milyon 381 bin 650’ye çıktı.