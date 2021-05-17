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Türkiye'de 13 milyona yakın genç nüfus var, bunun yüzde 28'i ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Türkiye'de 13 milyona yakın genç nüfus var, bunun yüzde 28'i ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,4'ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 893 bin 750 kişi olarak hesaplanırken, bunun yüzde 51,3'ü genç erkek, yüzde 48,7'si ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında %14,3, 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşeceği öngörüldü.

Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin oranı ise yüzde 28,3 olarak açıklandı. Bu oran 2019'da %26 idi.

"Mutluyum" diyen gençlerin sayısında azalma olduğu gözlendi. Gençlerin yüzde 47,2'si mutlu olduğunu belirtti. Bu oran 2019'da yüzde 56,7'ydi.

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