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Türkiye'de 1632 yeni hasta: 62 can kaybı var, 1314 kişi iyileşti

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Türkiye'de 1632 yeni hasta: 62 can kaybı var, 1314 kişi iyileşti
Türkiye'de 1632 yeni hasta: 62 can kaybı var, 1314 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1632 Covid-19 hastası kayda geçerken, 62 kişi hayatını kaybetti, 1314 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam test sayısı 114 bin 992’lik artışla 11 milyon 846 bin 342’ye yükseldi.

 

Toplam hasta sayısı 338 bin 779, hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 957, iyileşenlerin sayısı ise 296 bin 972’yi buldu. Bugün itibariyle ağır hasta sayısı 1416 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya dair Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin.”

 

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