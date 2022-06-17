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Türkiye'de 18 milyon öğrenci, bugün karne alacak

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2021-2022 eğitim öğretim yılı bugün sona erecek. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girecek.
Türkiye'de 18 milyon öğrenci, bugün karne alacak

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021’de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım-19 Kasım 2021’de, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022’de yapıldı.

7 Şubat 2022’de başlayan ikinci dönemin son zili bugün çalacak.

Karne alacak 18 milyon öğrenci yılın yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 30 Haziran’da öğrenecek.

YKS hafta sonu yapılacak

Lise son sınıf öğrencileri, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak.

YKS sonuçları ise, 20 Temmuz’da açıklanacak.

Bu yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

MEB’in 4 farklı alandaki ilk yaz okulları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme kurslarının yanı sıra yaz okulları açacak. Temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflara, ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden açılacak yaz okullarına başvurular 18 Haziran’a kadar sürecek.

MEB’in başlattığı “matematik seferberliği” kapsamında matematik dersinden, yabancı dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce dersinden hazırlanacak etkinlik temelli çerçeve programları doğrultusunda yaz okulları, haftada 12 saat, toplam 48 saat uygulanacak.

Yaz okulları, öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre 4 Temmuz-28 Ağustos’ta okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinin desteklendiği bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) yapılacak yaz okulları için öğrenci başvuruları, 25 Haziran-2 Temmuz’da alınacak. Kurslar, 18 Temmuz’da başlayacak, 14 Ağustos’ta sona erecek.

Yaz okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos’ta öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre, okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak. Öğretmen ve öğrenciler, yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine uygun okul türlerinde yaz okullarına katılabilecek.

Bunun yanında yaz döneminde 6-18 yaş öğrencilerin, akran ve arkadaşlarıyla bir araya gelip hem eğlenip hem de öğrenmeleri amacıyla 14 farklı kurs programı açılacak. Yaz tatili boyunca sürekli açık olacak kurslara, okullar ve halk eğitim merkezi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Yeni eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül’de başlayacak

2022-2023 eğitim öğretim yılı ise 12 Eylül 2022’de başlayacak ve 16 Haziran 2023’te sona erecek.

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022’de, ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023’te yapılacak ve ikinci dönemin ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

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