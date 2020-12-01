Türkiye’de 190 can kaybı, 30 bin 110 yeni vaka

Türkiye Günlük Covid-19 Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 312 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, yeni hasta sayısı 6 bin 101 olarak tespit edildi.

Türkiye Günlük Covid-19 Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 312 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, yeni hasta sayısı 6 bin 101 olarak tespit edildi.

Son 24 saatte, 190 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 593 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604'e ulaştı. Hasta sayısı 506 bin 966, can kaybı 13 bin 936, ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu.

"SAĞLIK SİSTEMİNİN YÜKÜ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım" ifadelerini kullandı.