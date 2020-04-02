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Türkiye'de 2 bin 456 yeni vaka, 356 toplam ölüm

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Sağlık Bakanı Koca, 2 Nisan itibarıyla ülke genelinde 2 bin 456 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, 79 kişinin vefat ettiğini duyurdu. Böylece toplam vaka sayısı 18 bin 135'e, ölü sayısı 356'ya yükseldi.
Türkiye'de 2 bin 456 yeni vaka, 356 toplam ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında 2 Nisan'a ait verileri açıkladı. Yapılan 18 bin 757 yeni testten 2 bin 456'sının sonucunun pozitif çıktığını bildiren Bakan, 79 kişinin de vefat ettiğini bildirdi. Böylece ülke genelinde toplam vaka sayısı 18 bin 135'e, ölü sayısı 356'ya yükseldi.

2 Nisan itibarıyla yoğun bakım hasta sayısı bin 101, entübe hasta sayısı 783 ve iyileşen sayısı 415 olarak açıklandı.

Bakan Koca test sayısının bir gün öncesine göre 4 binin üzerinde artış gösterdiğini belirterek "Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici" dedi.

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