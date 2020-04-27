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Türkiye'de 2 doktor Coronavirüs paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

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TTB'den doktorların gözaltına alınmasına tepki:"İyi hekimliğin gereğini yaptılar. Serbest bırakılmalıdırlar"
Türkiye'de 2 doktor Coronavirüs paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

 

Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Melik ve Genel Sekreter Dr. Osman Yüksekyayla'nın odanın Twitter hesabından yapılan Koronavirüs paylaşımları gerekçesi ile gözaltına alınmasına Türk Tabipleri Birliği'nden tepki geldi.

TTB'den yapılan açıklamada, gözaltılara tepki gösterilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Şanlıurfa Tabip Odası Yöneticileri Serbest Bırakılsın! Şanlıurfa TO Başkanı Dr. Ömer Melik ve Genel sekreteri Dr. Osman Yüksekyayla Tabip Odası yöneticisi olmanın, salgınla mücadelenin ve iyi hekimliğin gereğini yaptılar. Serbest bırakılmalıdırlar."

"İfade almaya çağırdılar, savcılığa sevk ettiler"

TTB Üyesi Doktor Halis Yerlikaya, arkadaşlarının ifadeye çağrıldığını ve ifade işleminden sonra savcılığa sevk edildiklerini söyledi:

"Daha önce de salgın ile ilgili yaptıkları açıklamalar yüzünden ifadeleri alınmıştı ama bugün, 'halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri' iddiasıyla ifadeleri alındıktan sonra savcılığa gönderildiler."

 

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