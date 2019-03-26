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Türkiye'de '2 yıldır işsizim' diyen bir kişi kendini yakmaya çalıştı

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Türkiye'de '2 yıldır işsizim' diyen bir kişi kendini yakmaya çalıştı
Türkiye'de '2 yıldır işsizim' diyen bir kişi kendini yakmaya çalıştı

Gaziantep’te, Büyükşehir Belediyesi’ndeki işinden 2 yıl önce çıkarıldığını söyleyen bir kişi, belediye binası önünde kendini yakmaya çalıştı.

Gaziantep’te, Büyükşehir Belediyesi’ndeki işinden 2 yıl önce çıkarıldığını söyleyen Ümit A. isimli bir kişi, belediye binası önünde kendini yakmaya çalıştı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’le görüşmek isteyen ancak talebi karşılanmayıp belediye binasına alınmayan Ümit A., elbiselerini çıkararak bedenini ateşe vermek istedi.

MA'nın haberine göre, Ümit A. kendisini yakmaya çalışırken yüklü miktarda borcu olduğunu belirterek, “Çocuklarım aç. 2 yıldır işsizim. Tazminatım bile verilmedi. İşsizlik maaşımı alamıyorum” diye bağırdığı öğrenildi.  

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