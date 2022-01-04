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Türkiye'de 2008 ile 2021 yılları arasında 3719 kadın katledildi

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Kadın cinayetlerinin önlenememesini yasal boşluklar ve kadın politikasında yaşanan eksikliklere bağlayan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü, ceza kanununda kadına şiddetin tanımlı bir maddesi bulunmadığına dikkat çekti.
Türkiye'de 2008 ile 2021 yılları arasında 3719 kadın katledildi

Kadın cinayetlerinin önlenememesini yasal boşluklar ve kadın politikasında yaşanan eksikliklere bağlayan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü, ceza kanununda kadına şiddetin tanımlı bir maddesi bulunmadığına dikkat çekti.

Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’a konuşan Güllü, “Şiddeti uygulayan fail, yaptığı şiddetle ilgili ceza almadığı müddetçe kadın cinayetleri artacaktır. Önlem alınmadıkça cinayetler azalmaz. Diğer taraftan, vahşetin boyutu her geçen gün artıyor. Kadınları daha çok geleneksel bir yapının içine zorlayan bir görüş de zorlanmaya başlandı. Ordu’da katledilen Ceren Damar ve İstanbul’da katledilen Başak Cengiz gibi. Kadınlar artık bir yakını, eşi ya da sevgilisi dışındaki erkekler tarafından da katlediliyor. Bu şiddetin ve cinayetlerin önüne geçilmesi için, kadın bakanlığının oluşması, kadın politikalarının hayata geçmesi ve yine TCK’ya bir şiddet tanımının konulması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun tuttuğu 13 yıllık kadın cinayetleri istatistiğine göre; 2008 ile 2021 yılları arasında 3719 kadın katledildi.

“YÜZLERCE KADININ ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Rukiye Leyla Süren de şu değerlendirmeyi yaptı:

“2021’de şüpheli ölüm oranları çok yükseldi. Sadece ekim ayında katledilen 18 kadından 12’sinin ölümü şüpheliydi. Yüzlerce kadının ölümü şüpheli. Şüpheli ölümler hem yaşayan kadınlar hem de katledilen kadınlar açısında önemli. Çünkü bir ölümü şüpheli bıraktığınızda başka bir kadının öldürülmesi içinde bir reçete sunmakta. Bu yıl şunu gördük; samuray kılıcıyla bir kadın katledildi ve şu dendi; ‘Kadın güçsüz ve bana karşılık veremez.’ Her zaman söylediğimiz gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadının toplumda güçsüz bir alana hapsedilmesi ve toplumda, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili, eğitimde, politika gerekli adımların atılmaması sebebiyle bir erkek eline geçirdiği samuray kılıcıyla sokağa çıkıp bir kadını rahatlıkla öldürebileceğini düşünmekte. 2021, kadınlar için acı bir yıl oldu. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından 2021’in çok iyi değerlendirilmesi ve raporlandırılması gerekiyor. Politikada, üniversitede, sokakta her yerde kadınların uğradığı şiddet ve istismarın nasıl son bulacağı konusunda seferberlik açısından çalışılması gerekiyor. Her bir kadın cinayetinde bir iki günlük infial ile bir iki günlük geçici sözlerle artık kadınların yaralarına çare bulamayacağını biliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yok edecek politikaların üretilmesini istiyoruz.”

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