Türkiye'de 2018'de en çok bu otomobiller sattı

Geride kalan yılda Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu. Listenin üst sıralarına bakıldığında vatandaşların Avrupalı otomobil markalarını tercih ettikleri görülüyor.
1. Renault
Satış adedi: 76.931
2. Volswagen
Satış adedi: 49.749
3. Fiat
Satış adedi: 41.668
4. Hyundai
Satış adedi: 32.009
5. Toyota
Satış adedi: 30.819
6. Honda
Satış adedi: 28.661
7. Dacia
Satış adedi: 26.193
8. Peugeot
Satış adedi: 24.905
9. Nissan
Satış adedi: 24.605
10. Ford
Satış adedi: 23.748
11. Skoda
Satış adedi: 21.340
12. Opel
Satış adedi: 20.960
13. Mercedes-Benz
Satış adedi: 14.445
14. Audi
Satış adedi: 13.295
15. BMW
Satış adedi: 12.728
16. Seat
Satış adedi: 10.383
17. Kia
Satış adedi: 7.694
18. Citroen
Satış adedi: 7.669
19. Volvo
Satış adedi: 5.943
20. Suzuki
Satış adedi: 2.878
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