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Türkiye'de 2018'de en çok bu otomobiller sattı

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Türkiye'de 2018 yılında en çok satan otomobil markaları belli oldu.
Türkiye'de 2018'de en çok bu otomobiller sattı

Geride kalan yılda Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu. Listenin üst sıralarına bakıldığında vatandaşların Avrupalı otomobil markalarını tercih ettikleri görülüyor.

 

1. Renault

Satış adedi: 76.931

2. Volswagen

Satış adedi: 49.749

3. Fiat

Satış adedi: 41.668

4. Hyundai

Satış adedi: 32.009

5. Toyota

Satış adedi: 30.819

6. Honda

Satış adedi: 28.661

7. Dacia

Satış adedi: 26.193

8. Peugeot

Satış adedi: 24.905

9. Nissan

Satış adedi: 24.605

10. Ford

Satış adedi: 23.748

11. Skoda

Satış adedi: 21.340

12. Opel

Satış adedi: 20.960

13. Mercedes-Benz

Satış adedi: 14.445

14. Audi

Satış adedi: 13.295

15. BMW

Satış adedi: 12.728

16. Seat

Satış adedi: 10.383

17. Kia

Satış adedi: 7.694

18. Citroen

Satış adedi: 7.669

19. Volvo

Satış adedi: 5.943

20. Suzuki

Satış adedi: 2.878

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