Türkiye'de 2019'un ilk 9 ayında elektrik borcunu 3 milyon 365 bin, doğal gaz faturasını 710 bin kişi ödeyemedi

CHP'li Demirtaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in borçlu kişi sayısını açıklamasının ardından tepki gösterdi

CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zamlara değindi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na “Kış, aylarında da elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı?” diye soran CHP’li Demirtaş, Bakan Fatih Dönmez’in son 1 yıl içinde elektrik ve doğalgaz borcunu ödeyemeyen abone sayılarını da açıklamasını istedi.

Odatv'nin haberine göre, CHP'li Demirtaş'ın sorusu üzerine açıklamada bulunan Enerji Bakanı Dönmez, "2019 Ocak - 2019 Eylül, 9 aylık dönemde borcunu ödeyemediği için hakkında işlem yapılan elektrik abone sayısı 3.365.784, doğal gaz abone sayısı 710.364’tür” dedi. Bakan Dönmez'in verdiği yanıtları değerlendiren CHP'li milletvekili, hükûmetin yerel seçimlerden önce zam yapılmayacağına dair söz verdiğini ama 6 ay içerisinde çok sayıda zamla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Doğal gaza yüzde 56, maaşa yüzde 6 zam

CHP'li Demirtaş, Bakan Dönmez'in açıklamasının ardından şöyle konuştu:

"'Enerji Bakanı, geçtiğimiz mart ayında yerel seçimler öncesinde doğal gazda ve elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak; vatandaşımıza hayırlı, uğurlu olsun' dedi ve böyle bir müjde verdi. AKP'nin birçok yöneticisi de benzer yönde açıklamalar yaptı. Seçimler bitti, ne oldu? Vatandaşa hayırlı ve uğurlu oldu mu? Maalesef olmadı. Elektrik ve doğal gazda zam yağmuru başladı ve fahiş ve insafsız zamlar yapıldı. Seçimden sonra yapılan zamlar yüzde 30’u buldu, son bir yılda yapılan zamlar ise yüzde 56’yı buldu. Seçimler bitti, sözler unutuldu. Zamlar yağmur gibi başladı. İşçinin, emeklinin, memurun maaşlarına yüzde 6 zam yapıp, elektriğe, doğal gaza yüzde 56 zam yapmak insafsızlık değil de, nedir? Ekonomik krizin vurduğu dar gelirliye, bu zamlarla bir darbeyi de Enerji Bakanlığı vurdu. Peki sonuç ne oldu? 2019’un ilk 9 ayında, 3 milyon 365 bin abone elektrik borcunu ödeyemedi. Aynı dönemde, 710 bin 364 abone hakkında da doğal gaz borcunu ödeyemedikleri için işlem yapıldı. Üstüne üstlük, Enerji Bakanı doğal gazın ucuz olduğunu, fiyatların olması gerekenden daha az olduğu savunmuş... Dalga geçer gibi... Sayın Bakan'a sormak lazım, enflasyondan, dövizdeki artıştan işçinin, memurun maaşı kuşa dönüyor. Acaba AKPli yöneticilerin bundan haberi var mı?"

"Zamların geri alınması gerekiyor"

Kış koşullarının günden güne ağırlaştığına dikkati çeken CHP'li milletvekili Demirtaş; “Kış koşullarının kendisini hissettirdiği bir döneme giriyoruz. Biz yapılan zamların geri alınması gerektiğini söylerken Sayın Bakanın açıklaması yeni zamların habercisi gibi” dedi.