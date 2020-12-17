Türkiye'de 2020 Böyle Geçti

Türkiye de tüm dünyada olduğu gibi 2020’yi Covid 19 salgınının pençesinde geçirdi.

Türkiye de tüm dünyada olduğu gibi 2020’yi Covid 19 salgınının pençesinde geçirdi. Türkiye'de 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye kilitlenen gündemi değiştirdi. Ege ve Marmara bölgesinin tamamında hissedilen depremde Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkılan binalarda enkaz altında kalanlar oldu, çok sayıda bina hasar gördü. Deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi yaralandı, enkaz altından 107 kişi sağ çıkarıldı.

Anadolu Ajansı, 2020’de Türkiye’de meydana gelen olayları toparladı. AA’nın çalışmasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul'da düzenlenen törenle Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı 8 Ocak'ta açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada ABD'nin "Yüzyılın Planı" olarak duyurduğu Ortadoğu planına "Esasta Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasbeden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz" dedi. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Rahşan Ecevit, 17 Ocak'ta 97 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in cenazesi, vasiyeti üzerine Devlet Mezarlığı'nda eşi Bülent Ecevit'in kabrine defnedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığınca, 23 Ocak'ta, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında ilk toplantısını 31 Ocak'ta yaptı. Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince 15 Ocak'ta kaldırıldı

Şubat ayına, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca yapılan saldırılar, Kovid-19 salgınının merkezi Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Hava Yollarına ait uçağın pistten çıkması damga vurdu.

Ateşkesi sağlamak üzere Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan TSK unsurlarına şubat ayı içerisinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışları ve hava saldırısında 45 asker ile 1 sivil şehit oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi Çin'in Vuhan kentinden 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan 61 kişi, 1 Şubat'ta askeri uçakla Türkiye'ye getirildi. Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 Şubat'ta minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 7 kişi öldü. Çığ altındakileri kurtarmak için bölgeye giden ekipler de çığın altında kaldı. İki olayda, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 42 kişi yaşamını yitirdi, 84 kişi yaralandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın 5 Şubat'ta pistten çıkması sonucu 3 yolcu hayatını kaybetti - Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet 21 Şubat'ta ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası 11 Mart'ta tespit edildi, ilk ölüm ise 18 Mart'ta açıklandı. Salgın nedeniyle ilk, orta ve liselerin 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edilmesi 23 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam etmeleri kararı alındı. Üniversitelerdeki eğitim-öğretime 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle ara verildi. Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışının izne tabi olması kararlaştırıldı. Camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi, 17 Mart'tan itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, kafe, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, SPA ve spor merkezlerindeki faaliyetler geçici süreliğine durduruldu. Ekonomik istikrar paketi 18 Mart'ta açıklandı, 21 Mart'ta berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerine ara verildi, 22 Mart'ta 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta 33 askerin şehit olduğu İdlib'deki saldırı sonrası başlatılan harekatın adının "Bahar Kalkanı" olduğunu 1 Mart'ta açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib müzakereleri konusunda 5 Mart'ta Kremlin Sarayı'nda görüştü. Görüşmelerin ardından İdlib'de ateşkes kararı alındı.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirlerle ilgili normalleşme sürecine girdiği mayıs ayında, berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmelerin belirlenen kurallar çerçevesinde 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçmesi gibi önemli adımlar atıldı. Kısıtlamaların adım adım esnetildiği bu döneme "kontrollü sosyal hayat" adı verildi. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde 29 Mayıs'ta sefere çıktı.

Türkiye'de 2020'nin Haziran ayının en önemli gelişmeleri arasında, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi, yeni normal kapsamında alınan kararlar, Malatya'nın Pütürge ve Bingöl'ün Karlıova ilçelerindeki depremler ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de bu yılın temmuz ayının en önemli gündem maddesini Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması oluşturdu. Bu ayda Kovid-19'la mücadele çalışmaları da gündemdeki yerini korudu.

Ağustos ayına, Tuna-1 kuyusundaki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin yanı sıra Giresun'da meydana gelen sel felaketi ve 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın Türkiye genelinde uzaktan eğitim yoluyla başlaması damga vurdu.

DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, önemli planlarla yakalanarak tutuklandı. Özden'in, İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenerek tutuklanan DEAŞ üyesine talimat veren kişi olduğu tespit edildi. Bu yılın eylül ayında FETÖ yargılamalarında çıkan kararlar ile yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin tedbirler gündemden düşmedi.

Türkiye'de 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye kilitlenen gündemi değiştirdi. Ege ve Marmara bölgesinin tamamında hissedilen depremde Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkılan binalarda enkaz altında kalanlar oldu, çok sayıda bina hasar gördü. Deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi yaralandı, enkaz altından 107 kişi sağ çıkarıldı.

Türkiye'de yerli Kovid-19 aşı çalışmaları, Karadeniz'de 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi keşfedilmesi, Kobani soruşturmaları, sahte içki kaynaklı ölümler, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, erken seçim tartışmaları ve eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın vefatı da ekim ayında gündemin öne çıkan haber başlıkları oldu.

Türkiye'de 2020'nin Aralık ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın işgali altında kalan Karabağ'ın kurtarılması dolayısıyla Bakü'de Azadlık Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.