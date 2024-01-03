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Türkiye'de 2023 enflasyonu açıklandı

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Türkiye'nin 2023 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2023'te aylık yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. 2023 yılında en yüksek artış 93,24 ile lokanta ve otellerde yaşandı.
Türkiye'de 2023 enflasyonu açıklandı

Türkiye'nin aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylece 2023 yılı enflasyonu da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 oldu.

Tüketici fiyatlarının aylık yüzde 3,19, yıllık bazda yüzde 65,1’e yükseleceği tahmin ediliyordu. Merkez Bankası, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı.

2023'TE EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Yıllık bazda en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut olurken, en yüksek artış yüzde 93,24 ile lokanta ve otellerde yaşandı.

Aralık ayında aylık olarak en az artış gösteren ana grup yüzde -1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür olarak gerçekleşti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YILLIK YÜZDE 68

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 68,02, aylık yüzde 2,39 olarak gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,58 olarak gerçekleşti.

ÜRETİCİ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 44,2 ARTTI

Üretici fiyatları, aylık 1,14 artarken, yıllık ÜFE yüzde 44,22 olarak gerçekleşti. ÜFE, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi.

ÖNCÜ GÖSTERGELERDEN ARTIŞ SİNYALİ GELMİŞTİ

Enflasyonun öncü göstergesi olarak görülen İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da aralık ayı enflasyonu yüzde 3,52 olmuştu. 2023 yılında enflasyon yüzde 74,88 olarak gerçekleşmişti. Toptan fiyatlar, yıllık bazda yüzde 62,77 artış kaydetmişti.

Türk-İş'in aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasında da yükseliş görülmüştü. Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,89 artmıştı. 4 kişilik ailenin gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 14 bin 431 liraya yükselmişti.

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