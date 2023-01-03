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Türkiye'de 2023 memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu

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Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin 2023 yılı maaş zam oranı netleşti. İşte yeni memur ve emekli maaşları...
Türkiye'de 2023 memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkıyla emekli aylıklarına yapılacak zam oranları kesinleşti.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,2 oldu. Altı aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI

Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 16,47 zamlanırken SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları yüzde 15,4 arttı.

Emekli maaşlarında en son 2022 Temmuz ayında zam yapılmış; en düşük memur maaşı 9105 TL, en düşük memur emekli aylığı ise 6078 TL olmuştu.

Memurların Ocak 2023 maaşları ise şöyle:


En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise şöyle oldu:

EK ZAM GELECEK Mİ?

Öte yandan enflasyon verileri ile hesaplanacak zamlara refah payının eklenip eklenmeyeceği konusunda gözler iktidarda…

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor.  Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor.

MEMUR-SEN’DEN EK ZAM TALEBİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da konu ile ilgili değerlendirmesinde “2023’ün ilk müjdesi, kamu görevlilerimize verilecek ‘ek zam’ olmalıdır” dedi. Yalçın, “Yapılacak ek zam, kamu görevlilerimizi ve emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır” diye konuştu.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla, yüzde 16,47 artışa ilave yapılacak ‘ek zam', kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır” dedi.

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