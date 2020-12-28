  • BIST 1.439
  • Altın 447,915
  • Dolar 7,4179
  • Euro 9,0614
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPilli:13’ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı

Türkiye'de 257 kişi daha hayatını kaybetti; 15 bin 197 yeni 'vaka' tespit edildi

»
Türkiye'de 257 kişi daha hayatını kaybetti; 15 bin 197 yeni 'vaka' tespit edildi
Türkiye'de 257 kişi daha hayatını kaybetti; 15 bin 197 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 257 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 816 yeni hasta dahil olmak üzere 15 bin 197 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 20 bin 135'e, vaka sayısı ise 2 milyon 162 bin 775'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’de 14 bin 205 yeni vaka 254 kişi vefat etti.27 Aralık 2020 Pazar 19:21
  • Türkiye'de yoğun bakımlar hâlâ dolu27 Aralık 2020 Pazar 18:52
  • TC İçişleri:Yılbaşı partilerinin yapılmaması ‘tercih’ değil ‘zorunluluk27 Aralık 2020 Pazar 17:48
  • Türkiye'ye girişte PCR testi uygulaması 30 Aralık'ta başlıyor27 Aralık 2020 Pazar 14:00
  • Derneklere kayyum atanmasının önünü açan teklif yasalaştı27 Aralık 2020 Pazar 12:40
  • İstanbul Ataşehir'de bir kişi kılıçla taksi durağına saldırdı27 Aralık 2020 Pazar 10:18
  • Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi27 Aralık 2020 Pazar 10:14
  • Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ‘ifşa’ etti, hapsi istendi26 Aralık 2020 Cumartesi 23:30
  • 'Sağlık çalışanıyım' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi26 Aralık 2020 Cumartesi 22:30
  • Filyasyon ekibi, koronavirüs testi pozitif olan kişiyi halayda bulmuş26 Aralık 2020 Cumartesi 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti