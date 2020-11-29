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Türkiye'de 30 bin yeni vaka!

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Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de 30 bin yeni vaka!

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Son 24 saatte, 182 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi. Bugün 182 kişinin hayatını kaybetmesiyle mart ayından bugüne kadar en yüksek vefat sayısı görüldü.

"SAĞLIK ORDUMUZ AĞIR YÜK ALTINDA"

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına dikkati çekti.

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 4 bin 903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

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