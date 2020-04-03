Türkiye'de 30 büyük şehre giriş-çıkış yasaklandı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biz hem hazırlık, hem malzeme hem de müdahale konusunda sağlam bir duruş sergiliyoruz. Türkiye'deki Covid-19 hastalarının önemli bir bölümünde Avrupa Amerika seyahatinin olması düşündürücüdür. Batı ülkelerinin sağlık sistemlerinin yeteri kadar kapsayıcı olmaması sebebiyle hastalığın tespitinde ve tedavisinde yetersiz kaldıkları çok açıktır. Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirlerini alarak hastalığın ülkeye girişini geciktirmiştir.

"Şu an itibariyle dünyada salgından etkilenenlerin tespit edilebilen sayısı 1 milyon 30 bine, Covid-19'dan ölenlerin sayısı 55 bine ulaşmıştır. Ülkemiz ise toplamda 20 bin 921 hasta, 425 ölüm, 484 taburcu sayısıyla nüfus ve salgın tehdidi bakımından mukayese edilebileceğimiz ülkelerin tamamından daha iyi bir yerdedir.

Ayrıntılar geliyor...