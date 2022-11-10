Türkiye'de 31,3 milyar TL tapu geliri sağlandı

EKİM’DE 3.4 MİLYAR TL GELİR

Türkiye’de Ocak-Ekim döneminde 2,7 milyondan fazla gayrimenkul satış işlemi yapılarak yaklaşık 31,3 milyar lira tapu harcı geliri elde edildiği bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre Ekim ayında 274 bin 552 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Ekim’deki satış işlemi sayısı, 292 bin 953 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı eylül ayına göre, gayrimenkul satış işlemi sayısı yüzde 6 azaldı. Geçen ayki satışlardan 3 milyar 473 milyon 018 bin 751 lira tapu harcı geliri sağlandı.

OCAK-EKİM DÖNEMİ

Türkiye genelinde Ocak-Ekim 2022 döneminde 2 milyon 705 bin 175 gayrimenkul satış işlemi yapıldığı da açıklandı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, bu işlemlerden 31 milyar 374 milyon 314 bin lira tapu harcı geliri elde edildi. Bu satış işlemlerinin 1 milyon 138 bin 848’ini konut, 468 bin 904’ünü arsa, 771 bin 429’unu tarla, 122 bin 273’ünü iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

İSTANBUL HER ZAMANKİ GİBİ ÖNDE

En çok satış işlemi yapılan iller arasında ilk sırada, en yakın rakibini ikiye katlayan İstanbul yer aldı. 329 bin 057 satış işlemine ev sahipliği yapan İstanbul’u 169 bin 965 ile Ankara, 137 bin 213 ile İzmir, 103 bin 761 ile Antalya, 97 bin 846 ile Bursa, 82 bin 698 ile Konya izledi.