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Türkiye'de 32 bin 106 yeni vaka, 226 ölüm!

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Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 226 kişi hayatını kaybetti; 32 bin 106 yeni vaka saptandı.
Türkiye'de 32 bin 106 yeni vaka, 226 ölüm!

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 226 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 607 yeni hasta dahil olmak üzere 32 bin 106 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 15 bin 977'ye, hasta sayısı ise 570 bin 42'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam vaka sayısının 1 milyon 780 bin 673 olduğunu açıklandı. Öte yandan 226 ölüm, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu. 

 

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