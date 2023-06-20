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Türkiye'de 37 ilde TikTok operasyonunda 120 gözaltı: Aralarında fenomenler de var

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Türkiye'de 37 ilde TikTok operasyonunda 120 gözaltı: Aralarında fenomenler de var
Türkiye'de 37 ilde TikTok operasyonunda 120 gözaltı: Aralarında fenomenler de var

TikTok'ta kara para akladıkları iddiasıyla 215 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 120 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, TikTok yayınlarını inceleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan yayınlardaki konuşmalardan şüphelendi. Yayıncılar ve onlara para aktaran şüphelilerle ilgili inceleme başlatan ekipler, para gönderen kişilerle yayıncıların anlaşmalı olduğunu belirledi. Kredi kartlarının çalındığını veya kopyalandığını belirleyen ekipler, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda banka hesaplarında 1,2 milyar lira para akışı olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin TikTok'ta ‘Jeton’ adı verilen sanal para alabildiklerini, daha sonra bir kereliğine mahsus bu jetonu geri iade edebildiklerini, ancak aldıkları jetonu sadece anlaşmalı oldukları fenomenlere gönderdiklerini, fenomenlerin ise parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını saptadı. TikTok, jeton iadesinden elde edilen paraları isteyince ise fenomenler bu parayı harcadıklarını ve iade edemeyeceklerini bildirdi. TikTok da bu durumda iadeleri kendi hesabından yaptı. Polis, para akışının aslında anlaşmalı kişiler arasında olduğunu ve bu şekilde TikTok’un 1,2 milyar zarara uğratıldığını tespit edince söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Çok sayıda dijital materyale el konuldu

İstanbul merkezli 37 ilde bu sabah 215 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında fenomenlerin de bulunduğu 120 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri ve 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, bin 700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin lira, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 euro, 2 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Haklarında yakalama kararı bulunan bazı sosyal medya fenomenlerinden Onur Sermik’in hesabına 9 milyon 397 bin, Fırat Özatlar’ın hesabına 4 milyon 611 bin, Kenan Kerim Kekeç’in hesabına 7 milyon 690 bin, Adem Korkmaz’ın hesabına 4 milyon 572 bin, Fatmanur Karpuz’un hesabına 1 milyon 100 bin lira, Tülay Bülbül’ün hesabına 550 bin, Yalçın Akdoğan’ın hesabına 1 milyon 53 bin lira, Metin Saygın’ın hesabına 7 milyon, Murat Noyan’ın hesabına 1 milyon 200 bin, Göksel Pişkin’in hesabına ise 500 bin lira para aktarıldığı öğrenildi. (ANKA)

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