  • BIST 1.570
  • Altın 417,389
  • Dolar 7,4968
  • Euro 8,9169
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA6861 test 35’i yerel 44 pozitif vaka

Türkiye'de 388’inci kayıp… Üç aydır yoğun bakımda tedavi gören profesör Covid-19’a yenildi

»
Türkiye'de 388’inci kayıp… Üç aydır yoğun bakımda tedavi gören profesör Covid-19’a yenildi
Türkiye'de 388’inci kayıp… Üç aydır yoğun bakımda tedavi gören profesör Covid-19’a yenildi

Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi 54 yaşındaki Prof. Dr. Ergenoğlu, üç aydır özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

İki çocuk babası Ergenoğlu, dün hayatını kaybetti. Profesörün cenazesi, Adana’da defnedilecek.

Ergenoğlu, 14 Eylül 2020’de sosyal medya hesabından, insanları maske takmaları konusunda uyarmıştı: “Maskesiz olmaz. Lütfen, herkes koşulda maske takmaya, el hijyenine ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim.”

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) siyahkurdele.com sitesindeki verilere göre salgının başladığı geçen yıl mart ayından bu yana en az 387 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye İsrail, Yunanistan ve AB'ye nota verdi16 Mart 2021 Salı 09:13
  • Mısır’dan Türkiye’ye İlişkileri Normalleştirme Şartı15 Mart 2021 Pazartesi 12:55
  • Kumar oynatılan evin sahibinden polise: Bu bizim ekmek paramız15 Mart 2021 Pazartesi 11:15
  • CHP’li Taşcıer: Fahrettin Koca da ansızın kaybolabilir14 Mart 2021 Pazar 20:38
  • TC İçişleri Bakanı Soylu'nun annesinin cenaze töreninde İçişleri Bakanlığı'nın 'salgın' genelgesine uyulmadı!14 Mart 2021 Pazar 20:20
  • Selçuk Belediyesi 'Love Erdoğan' pankartlarını toplattı14 Mart 2021 Pazar 19:55
  • THY'den yolculara “Türkiye'ye Giriş Formu” uyarısı14 Mart 2021 Pazar 11:10
  • T.C Sağlık Bakanlığı: Aşırı tuz tüketiminin önlenebilmesi için yemeklerde çeşitli baharatlar kullanılabilir13 Mart 2021 Cumartesi 23:45
  • Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 20 yaralı13 Mart 2021 Cumartesi 22:30
  • Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı13 Mart 2021 Cumartesi 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti