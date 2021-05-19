  • BIST 1.460
  • Altın 504,919
  • Dolar 8,3889
  • Euro 10,2666
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplanıyor

Türkiye'de 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevuları açıldı

»
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı." dedi.
Türkiye'de 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevuları açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için Kovid-19 aşısı randevularının açıldığını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sedat Peker bu kez Twitter hesabından video yayınladı!18 Mayıs 2021 Salı 22:21
  • T.C Sağlık Bakanlığı: 17 Mayıs 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641 kişi aşılandı18 Mayıs 2021 Salı 21:28
  • Akşener'den İsrail tepkisi: Bu insanlık ayıbı karşısında maalesef ülkemizi yönetenlerde somut atım görmedik18 Mayıs 2021 Salı 21:00
  • Kripto borsası Thodex'te haciz işlemi gerçekleşti18 Mayıs 2021 Salı 18:01
  • THY günlük ortalama 518 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü18 Mayıs 2021 Salı 17:03
  • TÜİK: Türkiye’de 2020’de 1,1 milyon bebek doğdu, 2014’ten beri süren doğum sayısındaki azalış hızlandı18 Mayıs 2021 Salı 16:30
  • Avusturya ile Türkiye arasında İsrail krizi büyüyor18 Mayıs 2021 Salı 16:29
  • Demirtaş Kobani davasının 2. duruşmasında: Mahkeme mucize gerçekleştirip 3 günde 3 bin 530 sayfalık iddianame ve 324 klasör eki okumuş, 218 sayfa tensip duruşma tutanağı yazmış, burada bir şaibe var18 Mayıs 2021 Salı 15:59
  • CHP lideri Kılıçdaroğlu: 128 milyar doların nerede olduğunu kimse bilmiyor, böyle bir devlet yönetimi Cumhuriyet tarihinde görülmedi18 Mayıs 2021 Salı 15:25
  • Türkiye Sağlık Bakanı Koca: “Haziran Ayında 30 Milyon Doz Biontech Aşısı Gelecek”18 Mayıs 2021 Salı 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti