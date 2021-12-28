Türkiye'de 42 Omicron vakası tespit edildi

Türkiye Sağlık Bakanlığı dünya genelinde endişeye neden olan Omicron varyantına dair yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı dünya genelinde endişeye neden olan Omicron varyantına dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bazı basın yayın organlarında Türkiye'de Omicron varyantının yüzde 42 olduğuna dair haberler yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin https://covariants.org/per-country adlı internet sitesindeki grafikler referans alınarak hazırlandığına dikkat çekilen açıklamada, "İlgili haberler üzerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz, söz konusu internet sitesinin yöneticileri ile irtibata geçmiştir. Site yöneticileri verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığını bildirilmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceğini tarafımıza bildirmiştir. Bugün söz konusu sitede yapılan güncelleme ile 247 girişin 220'sinin Delta 27'sinin Omicron olduğu teyit edilerek yanlışlık düzeltilmiş ve güncel durum yayınlanmıştır" denildi.

"PCR tabanlı tarama başlatıldı"

Bakanlık, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezde Omicron varyantı için PCR tabanlı bir tarama başlattığını ifade etti. Açıklamada, "8 Aralık'tan itibaren tarama yapılan 150.000 örnek arasında, Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır" bilgisine yer verildi.

Bu verilere göre Omicron varyantına Türkiye'de altı ilde rastlandığı açıklandı. Varyantın görüldüğü illerin İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta (2) olduğu kaydedildi.

Bakan Koca'dan uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da Omicron varyantı konusunda uyarıda bulundu. Koca, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız" mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 99 vaka tespit edildi, 157 kişi hayatını kaybetti. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,55, ikinci doz ortalaması yüzde 82,89 olarak ölçüldü. Ayrıca, birinci dozda 56 milyon 823 bin 81, ikinci dozda 51 milyon 447 bin 94 ve üçüncü dozda 17 milyon 603 bin 519 olmak üzere toplam 129 milyon 332 bin 845 aşı uygulandı.