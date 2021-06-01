Türkiye'de 50 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlanıyor, KKTC'de ise aylardır 50 yaşın altına inilemedi!

Türkiye'nin aşı programı kapsamında bugün itibarıyla 50 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlanıyor.

Türkiye, Çin'in ürettiği Coronavac ve Rus üretimi Sputnik V'nin tedarikinde yaşanan sorunların ardından Pfizer/BioNTech ile yaptığı anlaşmayla birlikte bu ay aşı programına da hız vermeyi amaçlıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran ayı sonuna kadar tüm yetişkinlerin aşılanmasını hedeflediklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Haziran ayında "tam manasıyla bir aşı seferberliği" başlatılacağını söyledi.

Erdoğan, "Haziran ayını tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız. BioNTech, Sinovac ve Sputnik-V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık halindeyiz" dedi.