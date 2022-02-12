Türkiye'de 6 Muhalefet Lideri Bu Akşam Bir Araya Gelecek

Bu akşam Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ilk kez bir akşam yemeğinde bir araya gelecek. Parlamenter sistemi getirmek için çalışan altı muhalefet partisi liderleri için nasıl bir oturma düzeninin yapılacağı is şimdiden merak konusu oldu. Liderlerin herkesin eşit bir şekilde kendine alan bulacağı, yuvarlak bir masada oturacağı öğrenildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile bu akşam 6 muhalefet partisi genel başkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat'ı görüşmek için bir araya gelecek. Daha önce Kılıçdaroğlu'nun "Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar" ifadelerini kullanması sonrasında başlayan oturma düzeni krizinin, bu toplantıda nasıl aşılacağı ise merak konusu olmuştu.

GÜNDEMDE 4 ÖNEMLİ BAŞLIK VAR

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun bir araya geleceği kritik toplantıda; seçim çalışmaları, cumhurbaşkanı adaylığı, Millet İttifakı'nın durumu, güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi önemli konuların ele alınması bekleniyor.

YUVARLAK MASADA OTURACAKLAR

Bugün ilk kez bir çalışma yemeğinde buluşacak olan liderlerin nasıl oturacağı ise belli oldu. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde "Liderlerin oturma düzeni nasıl olacak" sorusuna "Hep birlikte bir yuvarlak masanın etrafında otururuz" yanıtını vermişti. Liderlerin CHP liderinin dediği gibi bu akşam yuvarlak bir masada, eşit şartlarda oturacağı öğrenildi.