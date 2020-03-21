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Türkiye'de 65 yaş üstüne dışarı çıkma sınırlaması getirildi!

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Türkiye'de 65 yaş üstüne dışarı çıkma sınırlaması getirildi!
Türkiye'de 65 yaş üstüne dışarı çıkma sınırlaması getirildi!

İçişleri Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlara dışarı çıkma sınırlaması getirdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın  ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları  İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır.

Ayrıntılı bilgi saat  19.30’da vatandaşlarımıza açıklanacaktır.

Kamuoyuna sargıyla duyurulur."

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