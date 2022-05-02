  • BIST 2.430,55
  • Altın 901.157
  • Dolar 14.8693
  • Euro 15.6761
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Türkiye'de 6'lı muhalefetin adayını açıklayacağı tarih belli oldu

»
Güçlendirilmiş parlamenter seçim için anlaşan 6 muhalefet partisinin 2023 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu.
Türkiye'de 6'lı muhalefetin adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşılırken adayı henüz belli olmayan muhalefetin hangi ismi açıklayacağı merak konusu oldu. Son dönemde çeşitli isimler ortaya atılırken muhalefet cephesi, seçim sath-ı mailine girilmediği sürece adayın açıklanmayacağı beyan ediyor. Ancak kulislerde altılı ittifakın cumhurbaşkanı adayının 2023'te açıklanacağı iddia ediliyor.

 

 Gazete Duvar'ın haberine göre, liderler ağustos ayından önce bu konuyu konuşmayacak. Parti kurmayları şu an liderlerin her ay bir siyasi parti genel başkanının ev sahipliğinde bir araya geldiğini hatırlatıyor ve "Bu tur tamamlanmadan adaylık konusunun ayrıntılarına girilmez" diyor.

 

EN ERKEN TARİH 2023'ÜN İLK AYLARI

Bugüne kadar 3 kez toplanan liderler önümüzdeki 3 ay içinde de sırasıyla Gelecek Partisi, İYİ Parti ve son olarak Saadet Partisi'nde buluşacak. Böylece tur, temmuz ayı sonunda tamamlanmış olacak. Ancak sonraki toplantılarda da aday isminin değil seçimin kazanılması durumunda adım adım yapılacakların açıklanacağı, adayla ilgili konunun da yavaş yavaş konuşulmaya başlanacağı ifade ediliyor. Parti kurmayları ismin belirlenip açıklanmasının en erken gelecek yıl şubat-mart ayını bulabileceğini ifade ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan, Guterres ile görüştü30 Nisan 2022 Cumartesi 22:15
  • Yıldız Tilbe kaza yaptı30 Nisan 2022 Cumartesi 21:16
  • Erdoğan: Suudi Arabistan ziyareti yeni bir dönemin müjdecisi30 Nisan 2022 Cumartesi 16:07
  • Son anket sonucu açıklandı: Erdoğan’a destek azaldı30 Nisan 2022 Cumartesi 15:48
  • Çavuşoğlu, Venezuela lideri Maduro ile görüştü30 Nisan 2022 Cumartesi 11:27
  • “Yunanistan, Türkiye’nin NATO tatbikatına katılmasını engelledi” iddiası29 Nisan 2022 Cuma 20:21
  • Kadir gecesinde rakılı fotoğraf paylaşmışlardı; 3 Pegasus çalışanı işten çıkarıldı29 Nisan 2022 Cuma 12:42
  • Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü29 Nisan 2022 Cuma 12:36
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umre ziyareti29 Nisan 2022 Cuma 11:47
  • Blinken'a göre, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere silah satışı daha kolay olmalı29 Nisan 2022 Cuma 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti