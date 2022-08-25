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Türkiye'de 7 parti 3. ittifakı kurdu... Emek ve Özgürlük İttifakı hazır..

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Emek ve Özgürlük İttifakı kuruluyor!
Türkiye'de 7 parti 3. ittifakı kurdu... Emek ve Özgürlük İttifakı hazır..

Basına ve kamuoyuna;

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) temsilcilerinin TİP’in ev sahipliğinde İstanbul’da yaptığı toplantı başarıyla sonuçlanmıştır.

Kurumlarımızın girişimiyle, Eylül ayı sonunda kitlesel bir halk buluşması ve en geniş demokrasi güçleriyle birlikte Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kuruluşunun ilan edilmesine karar verilmiştir.

Emekçi Hareket Partisi
Emek Partisi
Halkların Demokratik Partisi
Sosyalist Meclisler Federasyonu
Türkiye İşçi Partisi
Toplumsal Özgürlük Partisi

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