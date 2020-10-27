Türkiye'de 76 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 209 yeni 'hasta' açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 9 bin 950'ye yükseldi.

TC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte Türkiye'de 76 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 209 yeni "hasta" tespit edildi.

Salgının başından beri Türkiye'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 9 bin 950'ye, toplam "hasta" sayısı ise 366 bin 208'e yükseldi.

Bakanlık ağır hasta sayısını 1827, bugün iyileşen hasta sayısını 1511 olarak açıkladı.

Bugün yapılan test sayısıysa 127 bin 651 oldu.