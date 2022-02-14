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Türkiye’de 76,632 Vaka, 266 Can Kaybı

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Türkiye’de 76,632 Vaka, 266 Can Kaybı!
Türkiye’de 76,632 Vaka, 266 Can Kaybı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 14 Şubat verilerine göre, 438 bin 553 test yapıldı.

Son 24 saatte, 76 bin 632 yeni vaka tespit edildi. Bugün 74 bin 936 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 266 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir” dedi.

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