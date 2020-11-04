Türkiye'de 77 kişi daha hayatını kaybetti, 2391 yeni 'hasta' var

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 4 Kasım 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre Türkiye'de koronavirüsten 77 kişi daha hayatını kaybetti, 2391 yeni 'hasta' var.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 4 Kasım 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre Türkiye'de koronavirüsten 77 kişi daha hayatını kaybetti, 2391 yeni 'hasta' var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 3 Kasım 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakanın açıkladığı tabloya göre 3 Kasım'da Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 77, toplam hayatını kaybeden kişi sayısı ise 10558 oldu.

Bugün açıklanan yeni hasta sayısı ise 2391 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın. http://covid19.saglik.gov.tr" sözleri ile bugünkü durumu duyurdu.