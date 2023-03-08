  • BIST 5.378,89
  • Altın 1104.037
  • Dolar 18.929
  • Euro 19.962
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA2035'e kadar dünyanın yarısı obez ya da fazla kilolu olma yolunda

Türkiye’de 8 Mart! 3 ilde kadın cinayeti

»
3 kadın... Her biri başka bir şehirde ancak aynı sonla yaşamdan koparıldı. Ayrılmak istedikleri erkekler tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde katledildi.
Türkiye’de 8 Mart! 3 ilde kadın cinayeti

İSTANBUL

Pendik’te 6 katlı binanın 5. katında oturan Murat Yaşar (35) tartıştığı eşi Tülay Erşahin Yaşar’ı (30) bıçakla öldürdükten sonra 5. kattan aşağı atladığı öne sürüldü.  Murat Yaşar’ında olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

BATMAN

Batman'da Tuba Atılgan (33), Dünya Kadınlar Günü'nde durakta otobüs beklerken, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Murat Atılgan (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Atılgan, takip ettiği boşanma aşamasındaki kadın kuaförü olan eşi Tuba Atılgan’a, otobüs durağında beklediği sırada tabancayla ateş etti.

Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bulunan ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, Tuba Atılgan'ın cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi'ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

MALATYA 

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü.
Kentte taksicilik yapan Ö.Y, Yamaç Mahallesi Namlı Sokak’ta “birlikte yaşadığı” B.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y. bıçakla B.Ç’yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı kadın hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM: Türkiye'deki depremlerin neden olduğu hasarın 100 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor07 Mart 2023 Salı 17:13
  • Türkiye'de Seçim Hazırlıkları - Kılıçdaroğlu’nun ilk posteri paylaşıldı07 Mart 2023 Salı 17:03
  • AFAD Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin rapor yayımladı07 Mart 2023 Salı 16:25
  • Kayseri’de Art Arda Depremler Oluyor07 Mart 2023 Salı 15:32
  • Kılıçdaroğlu:"Bugün zalimlerin tahtlarını yıkmaya çok yakınız"07 Mart 2023 Salı 15:17
  • Erkan Baş: Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum07 Mart 2023 Salı 14:57
  • Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem07 Mart 2023 Salı 13:16
  • Son dakika... HDP'den Kılıçdaroğlu'na açık çağrı06 Mart 2023 Pazartesi 23:51
  • Millet İttifakı'nın 12 maddelik yol haritası06 Mart 2023 Pazartesi 21:21
  • Son Dakika! Millet İttifakı Adayını açıkladı06 Mart 2023 Pazartesi 20:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti