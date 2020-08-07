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Türkiye'de 83 yerleşim yeri karantinaya alındı

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Türkiye'de 83 yerleşim yeri karantinaya alındı
Türkiye'de 83 yerleşim yeri karantinaya alındı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakalığı tarafından yapılan açıklamaya göre 83 yerleşim yeri karantinaya alınarak, karantina uygulanan bölgelerdeki toplam nüfusun 54.053 olduğu belirtildi.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır. Cuma günü saat 09.30 itibarıyla 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır.

Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54 bin 53'tür. Ülkemizde Koronavirüs salgını sürecinde, bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 ilçe, 2 ilçe merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623 bin 766 kişi karantina altına alınmıştır."

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