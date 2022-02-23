Türkiye'de 86 Bin 600 Vaka 268 Vefat

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 23 Şubat verilerine göre, 464 bin 85 test yapıldı.

Son 24 saatte, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi. Bugün 95 bin 526 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 268 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı” dedi.