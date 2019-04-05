Türkiye'de Açlık sınırı asgari ücreti geçti!

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Mart Dönem Raporu'nu açıkladı.

Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama 2 bin 46 TL’dir. Bu harcama sadece gıda harcaması için yapılması gereken minimum tutardır.

Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 68.21 TL, aylık 2.046 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 17.88, yetişkin bir erkeğin 18.40, 10-18 yaş arası bir çocuğun 19.04, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12.89TL. Bu verilere göre yoksulluk sınırı da 7 bin 79 TL oldu.