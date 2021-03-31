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Türkiye'de Ağbal kararını duyan kripto paraya koşmuş: Dört kat hacim

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TL’nin son dönemdeki sert değer kaybı, kripto para işlemlerinde artışa neden olurken, yatırımcılar hem bitcoindeki yükselişten kazanım elde etmeyi hem de enflasyona karşı tasarruf sağlamayı umuyor.
Türkiye'de Ağbal kararını duyan kripto paraya koşmuş: Dört kat hacim

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Naci Ağbal’ı Merkez Bankası (MB) başkanı görevinden almasından bu yana TL yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.

Ağbal’ın görevden alınması, Türkiye’de zaten yükselişte olan kripto para işlemlerinde artışa neden oldu.

ABD’li araştırma kurumu Chainalysis’in verilerine göre, şubat başı ile 24 Mart arasındaki kripto para işlem hacimleri, Ağbal’ın görevden alındığı hafta sonunda ani yükselişle 218 milyar TL’yi (26 milyar dolar) gördü. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 7 milyar doların üzerindeydi.

Bu artış, bitcoinin tüm zamanların zirvesi olan 62 bin doların hemen altını görmesinin etkisiyle kripto para piyasasına yönelik artan küresel ilgiden de kaynaklanıyor.

Yine de Türkiye’deki yatırımcılar Reuters’a yaptıkları açıklamada zayıf seyreden TL ve enflasyon baskılarının ve hızlı kazanım umutlarının talebi artırdığını söyledi.

Finansal kurumlar, yatırımcıların paralarını kaybetme riski olduğu konusunda uyarırken, birçok yatırımcı dijital para birimlerindeki oynaklığı umursamadı.

‘At yarışı gibi izliyorum’

25 yaşındaki bilgisayar mühendisi İzzet Emre Arı, “Param TL cinsinde durduğu zaman değer kaybettiğini düşünüyorum” dedi.

İki ay önce kripto para birimlerine yatırım yapmaya başlayan Arı, “Birikimlerimin bir kısmını kripto paralara yatırdım ve şu anda (kripto) hesabımda yaklaşık 4 bin dolar var… Bazen kripto grafiklerini bir at yarışı gibi izliyorum” diye konuştu.

Enflasyondaki artış

Hükümetler ve merkez bankalarının Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik tahribatı gidermek için ekonomiye verdikleri destekleri artırmasıyla bitcoin geçen yıl 10 kat değer kazandı.

Bitcoin değerindeki oynaklığa rağmen arzının sınırlı olması, onu enflasyona karşı dayanıklı hale getirdi ve bu düşünce bitcoinin yükselişine zemin hazırladı.

Türkiye’de enflasyon şubat ayında beklentilerin oldukça üzerinde yükselerek yüzde 16’ya yaklaştı ve yüzde 5 hedefinin oldukça üzerinde kaldı.

Ülkedeki yerleşik kişiler ve işletmeler, TL’deki dalgalanmalardan korunmak için uzun zamandır altın ve yabancı para birimlerine yatırım yaparken, dolarizasyon rekor seviyelerde seyrediyor.

BtcTurk’te 1 milyondan fazla yeni kullanıcı

Bir kripto para borsası olan BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, gelişmeleri şöyle değerlendirdi: “Türk halkı, yüksek enflasyon geçmişimiz nedeniyle istikrarlı varlıkları seviyor, bu nedenle nesilden nesle Türkler altın, gayrimenkule ve dolara yatırım yaptı.”

Güneri aynı zamanda ocak-mart ayları arasında BtcTurk’e 1 milyondan fazla yeni kullanıcı katıldığını söyledi. Güneri’nin verdiği bilgiye göre bu rakam geçen senenin tamamı için 750 bin yeni kullanıcı seviyesindeydi.

Dört günde 23 milyar lira

Chainalysis verilerine göre sadece 20-24 Mart arasında, 23 milyar lira (2.8 milyar dolar) değerinde kripto para işlemi yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar değerinde kripto para işlemi yapılmıştı.

Google’da kripto para birimi için yapılan Türkçe aramalar da Ağbal’ın görevden alınmasından önceki hafta rekor seviyeye ulaştı.

Stabilcoin aldılar

Analistler, yatırımcıların, döviz piyasaları yeniden açıldığında kripto para birimlerini dolara dönüştürmeden önce Ağbal’ın görevden alındığı cumartesi günü bitcoindeki oynaklıktan kaçınmak için tasarlanmış stabilcoin satın aldıklarını söyledi.

Verilere göre, büyük bir stabilcoin olan Tether’in işlem hacmi, bir önceki yıl 39 milyon liraya kıyasla 20-21 Mart hafta sonunda 2.2 milyar liraya (265 milyon dolar) ulaştı.

Kripto Teknik web sitesinin kurucusu ve analistlerinden Altuğ İşler, “Kripto borsaları 7/24 açık. O hafta sonu birçok kişi pazartesi gününe hazırlanmak için Tether satın aldı” dedi.

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