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Türkiye'de Aile hekimleri: Elimizde koronavirüs tanı kiti yok, bulaşmasını önleyecek koruma malzemeleri de verilmedi

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Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, "Elimizde bu hastalara tanı koyacak kitimiz yok. Kronik hastalar, gebeler, çocuklar, yaşlılar için büyük risk olur" dedi.
Türkiye'de Aile hekimleri: Elimizde koronavirüs tanı kiti yok, bulaşmasını önleyecek koruma malzemeleri de verilmedi

Türkiye Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, aile hekimlerinin elinde koronavirüsü tespit edecek ‘tanı kiti’ olmadığını, hastalığın kendilerine bulaşmasını önleyecek koruma malzemelerinin de bakanlık tarafından kendilerine verilmediğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın son 14 gününü riskli sayılan Çin, İran, İtalya, Güney Kore ve Irak’ta geçiren öğrenci ve çalışanların pasaportları ile aile hekimlerine başvurmaları halinde 14 gün izinli sayılmalarının önünü açan kararının, Türkiye’de koronavirüsün yayılmasına yol açabileceği uyarısı geldi.

Sözcü‘den Erdoğan Süzer‘in haberine göre, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Elimizde bu hastalara tanı koyacak kitimiz yok. Kronik hastalar, gebeler, çocuklar, yaşlılar için büyük risk olur” dedi.

Dr. Sezen, yurtdışından gelip 14 günlük idari izne ihtiyaç duyan kişilere sağlık ocaklarında değil gümrükten geçerken izin belgesi verilmesi ve bu kişilerin de 14 gün boyunca evlerinden çıkmaması gerektiğini söyledi.

Aile sağlığı merkezlerinde gebe, yaşlı ve çocuklara aşıların yapıldığını, okul çağı çocuklara yönelik izlemlerin sürdüğünü belirten Sezen, “Yurtdışından gelen ve potansiyel olarak da riskli görülen kişilerin aile sağlığı merkezlerine belge için gelmeleri buralarda bulunan herkese hastalığın bulaşması ve buradan da tüm ülkeye yayılma riskini artırıyor” diye konuştu.

“SIRADAN GRİPTEN AYIRMAMIZ VE TANISINI KOYMAMIZ İMKANSIZ”

Aile hekimlerinin elinde koronavirüsü ortaya çıkaracak bir ‘tanı kiti’ bulunmadığını, hastalığın kendilerine bulaşmasını önleyecek koruma malzemelerinin de bakanlık tarafından kendilerine verilmediğini belirten Dr. Sezen, “Şu anda mevsimsel gripler dönemindeyiz. Öksürük, hapşırık, burun akıntısı gibi belirtiler koronavirüsle çok benzer. Elimizdeki imkanlarla sıradan griple ayırmamız ve tanısını koymamız imkansız. İzin belgesi için gelenler muayene için bekleyen bir bebeğin, gebe bir annenin ya da kronik hastanın yanında hapşıracak, öksürecek herkesi riske atacak” uyarısında bulundu.

Dr. Sezen, umreden gelenler için de, “14 gün boyunca misafir kabul etmemeli, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalı, ev sürekli havalandırılmalı ve evde sürekli maske takmalı, tek kullanımlık mendiller tercih edilmeli ve eller sürekli yıkanmalı” tavsiyelerinde bulundu.

“İLAÇ YAZDIRMAYA GİDEN HASTA VİRÜS KAPIP DÖNER”

TÜDEF Gıda ve Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı da yurtdışından gelenlerin sağlık ocaklarına yönlendirilmesi halinde hastalığın herkese bulaşarak yaygınlaşacağını, ilaç yazdırmaya giden hastaların virüs kapıp evlerine döneceğini savundu.

Vargı, “Başta sağlık ocağı hekimlerimizi ve sağlık ocağına ilaç yazdırmaya, muayene olmaya giden çocuk ve kronik rahatsızlığı olan birçok kişiye koronavirüs bulaşma riski ortaya çıkıyor. Bu karar virüsün bir anda yayılmasına ve hastalığın patlama yapar bir şekilde artmasına neden olacaktır” dedi.

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