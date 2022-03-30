Türkiye'de Akaryakıta İndirime Gidiliyor

Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, Türkiye'de bu gece yapılan ve pompaya yansıyan indirimle motorinin (Dizel) litre fiyatında 1 lira 55 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti.

Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, Türkiye'de bu gece yapılan ve pompaya yansıyan indirimle motorinin (Dizel) litre fiyatında 1 lira 55 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti.

NTV'de yer alan habere göre, motorin grubuna yarından itibaren bir indirim daha geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 31 Mart 2022 itibarıyla motorinde 88 kuruş indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Son indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 21,24 liraya düşecek. Petrol, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinden pozitif mesajlar çıkması ile ilk etapta 115 dolardan 104 dolara gerilemişti.

Gözler KKTC Bakanlar Kurulu'na çevrildi

Türkiye'de indirime gidilirken, gözler KKTC Bakanlar Kurulu'na çevrildi. Son yapılan zammın ardından Kurşunsuz 98 oktan benzin 18.82 TL, Kurşunsuz 95 oktan benzin 18.57 TL, Euro Diesel 20.88 TL ve Gaz Yağı 20.12 TL'den satılıyor.

Petrol stokları göre 3 milyon varil azaldı

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 558 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki beklenenden fazla düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

OPEC yarın toplanacak

Öte yandan, piyasalar, yarın gerçekleştirilecek 27’nci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı’na odaklandı. Grubun arz daralmasına karşın hızlı reaksiyon veremeyeceği ve mevcut üretim politikasına devam edeceği düşünülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 109,47 ile 110,33 dolar aralığının direnç, 107,85 ile 107,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.