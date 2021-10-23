Türkiye'de AKM’ye girmek isteyen önce Saray’da PCR testinden geçirilecek

29 Ekim’de açılacak Atatürk Kültür Merkezi için Kültür ve Turizm Bakanlığı davetiyeleri hazırladı. Davetiyeler gönderilirken eklenen bir not dikkat çekti.

29 Ekim’de açılacak Atatürk Kültür Merkezi için Kültür ve Turizm Bakanlığı davetiyeleri hazırladı. Davetiyeler gönderilirken eklenen bir not dikkat çekti.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından gündeme getirilen notta, açılışa katılmak için Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi veya İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nden PCR testi yaptırılması gerektiği vurgulandı.

Notta şöyle denildi:

“Katılımın durumunu buradan ya da davetiyedeki lcv numarasından 25 Ekim tarihine kadar belirtmeniz müsterhamdır. Ek olarak Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ya da İstanbul Vahdettin Köşkü’nde etkinlikten 1 gün önce olacak şekilde PCR testi verilmesi gerekmektedir.”



“NEDEN BU UYGULAMAYA GEREK DUYDUNUZ?”

İlginç detayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından duyurdu. Tanrıkulu’nun mesajında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a şu soruyu yöneltti:

“AKM’nin açılışı 29 Ekim’de olacak ve gelen davetiye bu. Bu açılışa katılmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi veya Vahdettin Köşkü’nden başka yerde verilecek PCR testi geçerli değil mi? Neden bu şekilde uygulama gereği duydunuz?