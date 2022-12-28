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Türkiye’de alışveriş poşetlerine zam yapıldı

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Türkiye’de market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretleri adet başına 25 kuruştan 38.5 kuruşa çıkarıldı.
Türkiye’de alışveriş poşetlerine zam yapıldı

Türkiye’de market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretleri 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere adet başına 25 kuruştan 38.5 kuruşa çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın bazı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirleyen kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar eki listeye göre, 2023 yılı içinde adet başına; binek araç lastiklerinden 6 TL, cinsine göre araç akülerinden 15, 60 ve 150 kuruş/kg, pil ve şarjlı pillerden 6, 9.5, 15 ve 32 TL/Kg, otomotiv pilleri ve lityum içeren araç bataryalarından 46 TL/Kg, madeni yağdan 150 kuruş/Kg, bitkisel yağdan 32 kuruş/Kg, televizyon ve monitör gibi elektronik eşya, telekomünikasyon ekipmanları, küçük ev aletlerinden 60 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazları hariç olmak üzere beyaz eşyalardan 80 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazlarından 95 kuruş/Kg ve ilaçlardan 3.2 kuruş/kutu veya şişe geri kazanım katılım payı tutarı alınacak.

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