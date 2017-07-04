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Türkiye'de alkole büyük zam

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Türkiye'de alkole büyük zam
İçkiden alınan ÖT'ye gelen yüzde 7.82'lik artış dünden itibaren yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle 70'lik rakıya 4.31 lira zam yapılması bekleniyor.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre; enflasyon zammıyla birlikte biradan alınan ÖTV 1.1691 liradan 1.2605 liraya, votkanın ÖTV'si 152.1361 liradan 164.0331 liraya, vermut ve diğer taze üzüm şaraplarının vergisi 58.6046 liradan 63.1874 liraya, rakının ÖTV'si de 148.3335 liradan 159.9331 liraya çıktı. Yeni vergi artışına göre 70'lik rakı üzerinden alınan ÖTV 46.72 liradan 50.37 liraya yükselecek.

İçkide ÖTV üzerinden yüzde 18'lik KDV de alınıyor. KDV de 8.4 liradan 9.06 liraya yükselecek. Böylece 70'lik rakının vergisi 55.12 liradan 59.43 liraya yükselecek. 70'lik rakının fiyatı vergi nedeniyle 4.31 lira artacak. İçkide yapılan bu artışın perakende satış fiyatını yüzde 2.5-3 civarında artırabileceği tahmin ediliyor. TÜFE sepetinde alkollü ürünlerin payı yüzde 0.35 düzeyinde. Enflasyona etkisinin zayıf kalacağı tahmin ediliyor.

Geçen cuma günü alınan Bakanlar Kurulu kararıyla sigara fiyatlarına ÖTV zammı yapılmama kararı alındı. Enflasyona sigaradan gelecek etki giderildi. Sigarada asgari maktu şu anda 0.2429, maktu vergi de 0.3246 lira olarak uygulanıyor. Yani bir paket sigara üzerindeki vergi yükü 5.17 lira. Eğer 6 aylık Yİ-ÜFE yansıltılsaydı asgari maktu 0.2618 liraya, paket başına alınan maktu vergi de 0.3499 liraya çıkacaktı. Vergi yükü 5.57 liraya çıkacaktı.

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