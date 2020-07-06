Türkiye'de Alkollü içki fiyatlarına büyük zam! İşte son fiyatlar

Türkiye’nin önde gelen alkollü içki üreticilerinden birinin açıkladığı yeni fiyat listesine göre 35’lik rakının ücreti 81 TL’ye 50’lik rakının ücreti 114 TL’ye, 70’lik rakının ücreti 159.5 TL’ye, 100’lük rakının ücreti 219 TL’ye, 150’lik rakının ücreti ise 325 TL’ye çıktı.

35'LİK VİSKİ 105 TL'YE ÇIKTI

En çok satan ithal bir viskinin ücreti 35’lik için 105 TL’ye, 50’lik için 142 TL’ye 100’lük için 250 TL’ye 150’lik için 380 TL’ye yükseldi.

35’lik yerli votkanın ücreti 66.50 TL’ye, 50’liğin ücreti 84 TL’ye, 70’liğin ücreti 119 TL’ye, 100’lüğün ücreti 169 TL’ye, 150’liğin ücreti ise 239 TL’ye çıktı.

Tanınmış bir 35’lik ithal votkanın ücreti 83 TL’ye, 50’liğin ücreti 110.50 TL’ye yükseldi.