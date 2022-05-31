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Türkiye'de altılı masada planlamalar, 'Kasım’da erken seçim' olasılığı gözetilerek yapıldı

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İlk olarak "güçlendirilmiş parlamenter sistem" konusunda mutabakata varan 6 muhalefet partisi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki dördüncü toplantısında,işbirliği sürecine ilişkin tutum belgesi, temel ilkeler ve hedefledi
Türkiye'de altılı masada planlamalar, 'Kasım’da erken seçim' olasılığı gözetilerek yapıldı

 

Toplantıdan çıkan ikinci somut sonuç ise daha önce kurulan 4 komisyonun çalışmalarını kamuoyuna açıklamak için takvim ortaya koymaları oldu. Kulislere yansıyan bilgilere göre, bu kararlarda, Kasım ayında yapılabilecek bir "erken seçim olasılığı" etkili oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğini üstleneceği bir sonraki toplantının tarihi ise 3 Temmuz olarak belirlendi.

Muhalefet liderlerinin Pazar günü bir araya geldiği toplantı yaklaşık 7 saati buldu ve gece saat 02:20'de, alınan kararlar yazılı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Seçim öncesi ve sonrasına dönük işbirliği ilkelerini içeren 10 maddelik "temel ilkeler ve hedefler" bildirisinin yanısıra, "parlamenter sisteme geçiş süreci", "seçim güvenliği", ekonomi konusundaki temel hedefleri içeren çalışma yapmakla görevlendirilen, "kurumsal reformlar" ve parlamenter sisteme geçiş için anayasal ve yasal değişikliklerle ilgili çalışmayı yürüten komisyonun çalışmaları da büyük ölçüde takvime bağlandı.

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