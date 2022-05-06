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Türkiye'de Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

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Türkiye'de Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Karar, 26 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında alındı
Türkiye'de Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı, ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı Koronavirüs testi zorunluluğunu kaldırdı.

 

Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu. Karar 26 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında alındı.

 

Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi.

Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

 

21 Nisan'da da Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerdeki Covid-19 hastası ayrımını sona erdirmiş, Covid hastaları için ödenen ek ücretler kaldırılmıştı.

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