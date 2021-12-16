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Türkiye'de Asgari Ücret yaklaşık olarak %50 oranında artırıldı

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Türkiye'de Asgari Ücret %50 oranında artırıldı
Türkiye'de Asgari Ücret yaklaşık olarak %50 oranında artırıldı

Türkiye'de Asgari Ücret  yaklaşık olarak %50 oranında artırıldı

Asgari ücret 4250 TL oldu...

lk sözcü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aldı. Bilgin, "Ben komisyon kararını takdir ettim, sayın cumhurbaşkanımızın da bu sürece başından beri emeği, sosyal barışı koruyan bir yaklaşımla manevi desteğini hissettik. Bu vesileyle kendilerine saygı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol için, "Bu süreçte sermayede bazı kesimlerin tepkisini alsa da sorumluluk içinde hareket etti" diyen Bakan Bilgin, sözü Akkol'a bıraktı. Akkol, "Biz diyoruz ki çalışan olmadan esasında işveren olmaz, işveren olmadan da çalışan olmaz devlet olmadan da her ikisi de olmaz. Oldukça pozitif ortamda giden gelen farklı görüşler vardı. Hem işverenlerin maliyetini azaltabilmek hem çalışanlara doğrudan katkı sağlamak adına cumhuriyet tarihinde olmayan bazı adımlar attığını da memnuniyetle görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamalarda bulunuyor:

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