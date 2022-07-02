  • BIST 2.443,77
  • Altın 975.604
  • Dolar 16.7259
  • Euro 17.4609
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Türkiye'de asgari ücret zammı alım gücünü nasıl etkiledi?

»
Asgari ücrete dün ara zam yapıldı ve 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Peki, gıda ve enerji fiyatları karşısında asgari ücretin alım gücü ocak ayından bu yana nasıl değişti? Asgari ücrete yapılan bin 247 liralık zam alım gücünü değiştirdi mi? İşte cevabı...
Türkiye'de asgari ücret zammı alım gücünü nasıl etkiledi?

Asgari ücret yapılan ara zam sonrasında 1 Temmuz 2022'den itibaren yaklaşık yüzde 30’luk artışla 4 bin 253 liradan 5 bin 500 liraya yükseldi.

Ancak hayat pahalılığının giderek artması üzerine asgari ücretin alım gücü sene başından bu yana hızla düştü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) her ay açıkladığı verilerden hareketle hazırlanan tabloya göre, yeni asgari ücret ile bugün markete gidilse birçok ürün ocak ayına göre daha az alınıyor.

Asgari ücret zammı sonrası alım miktarı artan ürünler ise mevsimsel etkilerden dolayı üretimi bollaşan domates, salatalık gibi sebzeler…

İşte asgari ücretlinin yılbaşından bu yana alım gücünde yaşanan değişim:

Ürün fiyatları Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır.

DAHA AZ YAKIT ALINIYOR

1 Ocak 2022'de bir aylık net asgari ücret ile 333 litre motorin veya 329 litre benzin alınırken zamlı yeni asgari ücretle bu miktarlar 1 Temmuz 2022 itibariyle 206 ve 202 litreye düştü. Asgari ücrete yüzde 29 zam gelmesine rağmen asgari ücretli 6 ay öncesine göre yüzde 38 daha az motorin satın alabiliyor.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Yeni asgari ücret brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500 TL oldu. Asgari ücret zam oranı yaklaşık yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti. Böylece 4 bin 253 liralık asgari ücrete 1247 lira ara zam yapıldı. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu.

Türk – İş'in basın mensupları ile paylaştığı tabloya göre asgari ücrete gelen net artış yüzde 29,32 oldu. Günlük net yevmiye ise 183 lira oldu. Net saatlik ücret de 24,45 liraya çıktı.

Öte yandan, Türk-İş verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 6 bin 391 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 TL'ye yükselmişti.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 8 bin 313 liraya yükseldi.

Açıklanan yeni asgari ücret, açlık sınırının altında kalmış oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması!01 Temmuz 2022 Cuma 12:36
  • 6 muhalefet lideri bir araya geliyor01 Temmuz 2022 Cuma 11:02
  • Maymun çiçeği Türkiye’de!30 Haziran 2022 Perşembe 18:39
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Erdoğan açıklaması: “O istemese de…”30 Haziran 2022 Perşembe 17:02
  • Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası30 Haziran 2022 Perşembe 10:05
  • Erdoğan,Natı liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı30 Haziran 2022 Perşembe 09:36
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüştü29 Haziran 2022 Çarşamba 20:42
  • Sedat Peker, AKP'li Metin Külünk'e ait olduğu iddia edilen telefon görüşmesini yayınladı29 Haziran 2022 Çarşamba 16:53
  • Türkiye, İsveç ve Finlandiya memorandum imzaladı: İki ülkeye NATO üyelik yolu açıldı29 Haziran 2022 Çarşamba 09:47
  • Şentop, Meclis Dostluk Grubu heyetini kabul etti28 Haziran 2022 Salı 20:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti