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Türkiye'de aşı gönüllülerde deneniyor: Bilim Kurulu üyelerinden açıklama

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Türkiye'de aşı gönüllülerde deneniyor: Bilim Kurulu üyelerinden açıklama
Türkiye'de aşı gönüllülerde deneniyor: Bilim Kurulu üyelerinden açıklama

Çin'de geliştirilen corona virüs aşısının denemeleri Türkiye'de de yapılıyor. Bilim Kurulu üyesi Ünal, "Üç aydır bilimsel ve etik olarak hazırlanıyoruz" dedi. Hacettepe Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Murat Akova, "Aşının deneme çalışmalarında ciddi bir yan etki yok" açıklamasını yaptı.

Bilim Kurulu ve Hacettepe Üniversitesi, Türkiye'de denenen Çin'in geliştirdiği corona virüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "Üç aydır bilimsel ve etik olarak hazırlanıyoruz. Bu aşının bir standardı var, dünyanın her yerinde aynısı uygulanıyor. Bunu bitirince başka bir aşı gelecek.

Test sayısı ülkedeki hastalık yayılma hızına göre 13 bin sayısını hesapladık.

Bugünlerde zatürre aşısı kuyruklarını görüyorsunuz. Zatürre pnömokok aşısı Covid'e karşı korumaz. Grip aşısı risk grubundakiler için önemli" dedi. 

Hacettepe Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Murat Akova ise, "Kullandığımız aşı, inaktive bir virüs aşısı. Burada virüs önce öldürülüyor. Bu bağışıklık sistemini iyi uyardığını bildiğimiz bir yöntem. Şu anda dünyada Faz 3 aşamasında 9 çalışma var ve bunların dördü inaktif aşı. 

Türkiye'de 25 merkezde sürdüreceğiz ilk olarak Hacettepe'de başladık. Toplamda 13 bin kişiyi alacağız. Bunların bin 300'ü sağlık personeli olacak.

Gönüllülere 14 gün arayla iki doz aşı uygulanacak. 28. ve 42 günlerde kontrol yapılacak. 

Aşının deneme çalışmalarında ciddi bir yan etki yok. Yan etkileri hafif kırgınlık ve baş ağırısı.

Aşı altı aylık bir koruma bile sağlasa salgın zincirini kıracak" açıklamalarını yaptı. 

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