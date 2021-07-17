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Türkiye'de aşı olmayanlara kısıtlama gündemde

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Bilim kurulunun aşı olmayanların toplu alanlara girişine yasak getirilmesini talep ettiği, önerinin kabine toplantısında ele alınacağı öğrenildi.
Türkiye'de aşı olmayanlara kısıtlama gündemde

Türkiye’de tüm aşıları tamamlananların yüzde 24,6.

Kurban Bayramı öncesinde günlük vaka sayısının 7 bini aşması, tatil bölgelerinde oluşması öngörülen yoğunluk nedeniyle tedirginliğe neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha bulaşıcı Delta varyantının son bir haftada 284’ten 750’ye çıktığını, görülen il sayısının da 36’ya ulaştığını söylemişti.

Varyantın yayılımı endişeleri de arttırıyor. Bazı Avrupa ülkeleri, varyant sebebiyle bazı tedbirleri geri getirmek zorunda kalmıştı. Tedbirlerle birlikte virüsün yayılımını engellemek için en etkili yol olan aşılama için de bazı teşvik ve zorunluluklar hayata geçirilmeye başlandı.

Bakan Koca başkanlığında 14 Temmuz Çarşamba günü düzenlenen bilim kurulu toplantısında vaka sayılarının seyri, aşı programı ve bayram tedbirleri görüşülmüştü. Toplantıda özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılama oranının düşük kalması konusu masaya yatırıldı.

Aşılamayı arttırma hedefi

DHA’nın haberine göre bilim kurulu üyelerinin, aşılama oranını artırmak için önerilerini sunduğu belirtildi.

Toplantı sonunda maç, tiyatro, sinema ve AVM’lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi öne çıktı. Önerinin kabine toplantısında değerlendirileceği öğrenildi.

Öte yandan günlük Covid-19 tablosuna göre bir doz aşı uygulanan sayısı 38 milyon 765 bin 635 ile yüzde 62,2’nci doz uygulanan sayısı 19 milyon 904 bin 709 ile yüzde 32,3’üncü doz uygulanan sayısı ise 3 milyon 574 bin 478’e ulaştı.

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