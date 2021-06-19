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Türkiye'de aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi

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Bakan Koca duyurdu: Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi
Türkiye'de aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs aşı randevularında yaş sınırının 30 yaşa indiğini duyurdu. 

Türkiye'de Koronavirüs'e karşı aşılama çalışmaları devam ederken, Sağlık Bakanı Koca, 30 yaş ve üzerinin aşı programına dahil edildiğini açıkladı. 

Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler" dedi. 

Türkiye'de toplam yapılan aşı doz sayısı 40 milyonu geçti. Koca, dün yaptığı açıklamada aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlanmış durumda olduğunu söylemişti.

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