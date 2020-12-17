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Türkiye'de aşılama 23 Aralık'ta başlıyor

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Türkiye'de aşılama 23 Aralık'ta başlıyor
Türkiye'de aşılama 23 Aralık'ta başlıyor

Türkiye’nin 50 milyon adet sipariş ettiği Çin menşeli koronavirüs aşısı CoronaVac’ın ilk dozunun 23 Aralık’ta sağlık çalışanlarına yapılacağı açıklandı. Aşılama planını il sağlık müdürlükleri yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Türkiye'de aşılamanın 23 Aralık tarihinde başlayacağını açıkladı.

Perşembe günü yaptığı açıklamada Prof. Dr. Çalışkan, Çin menşeli aşının, ilk önce sağlık çalışanlarına yapılacağını kaydetti. Çalışkan, "Sonrasında 65 yaş üstü ve ek hastalığı olan bireylerimiz aşılanacak. Sonra 'kilit personel' dediğimiz öğretmenlerimiz, bakım hizmetinde olanlar, teması yüksek meslek gruplarında çalışan bireyler aşılanacak" diye konuştu.

Aşılama planını ilk sağlık müdürlüklerinin yapacağını ifade eden Çalışkan, "Biz aşılama hizmetlerinde Türkiye olarak çok güçlü bir ülkeyiz. Aşı takip sistemimiz son derece iyi çalışıyor. O nedenle herhangi bir izdihama yol açmadan randevu ile aşılarımızı çok hızlı bir şekilde günde 1 milyonun üzerinde kişiye yapabilecek şekilde ilgili genel müdürlüğümüz, halk sağlığı genel müdürlüğümüz çalışmalarını tamamlamış durumda. Çok kısa bir süre içerisinde yeni yılın ilk ayı içerisinde aşılamalar hızlı bir şekilde yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Normale dönüş yüzde 60 ile mümkün"

Aşının tek çare olmadığını belirten Çalışkan, buna rağmen aşıyla birlikte toplumsal bağışıklık düzeyinin yüzde 60 oranının üzerine çıkmasının söz konusu olacağını ve böylece normal yaşama bir miktar daha erken dönmenin mümkün olabileceğini kaydetti.

Çalışkan, toplumsal bağışıklıkta yüzde 60 seviyesine ulaşabilmek için 120 milyondan fazla aşıya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Bilim Kurulu Üyesi, "Bunu sağladığımız takdirde öğretmenlerimizin aşılanmasından sonra okulların açılması önümüzdeki ikinci dönemde mümkün olabilecek diye düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çalışan ailelerin çocuklarının okuldan ayrı kalmasının pek çok sosyal, pek çok tıbbi soruna da yol açtığını gözlemliyoruz" dedi.

Yerli aşı çalışmaları sürüyor

Türkiye'nin de yeterli dozda aşı sağlamak adına çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Bilim Kurulu Üyesi, 100 ila 120 milyon dozun en kısa sürede temin edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çalışkan, "Bakanlığımız aşı tedariki ile ilgili farklı seçenekleri de masaya yatırdı. Ama yerli aşının üretilmesinin de nisan ayı içerisinde gerçekleşeceği düşünülüyor. Aşı olsak da maske, mesafe, temizlik kurallarına uyacağız" dedi. Yerli aşı projesinde birinci faz etabının tamamlandığı Pazartesi günü duyurulmuştu.

Türkiye, Çin menşeli CoronaVac aşısından 50 milyon adet sipariş etmişti. Aşıyı üreten şirket Sinovac'ın yürüttüğü üçüncü faz çalışmalarına Türkiye, Brezilya ve Endonezya da katılıyor. Endonezya çalışmaların sonuçlarını Ocak ayında açıklayacaklarını duyurmuştu. Türkiye'nin ise sonuçları gelecek günlerde açıklaması bekleniyor.

CoronaVac aşısını uygulayacak bir diğer ülke olan Brezilya'da aşıyla ilgili şeffaflık tartışması yaşanıyor. Ülkenin sağlık düzenleme kurumu Anvisa, "Çin'de acil kullanım ruhsatı verilmesine ilişkin kriterler şeffaf değil ve Çinli makamların bu kararları vermesinde belirleyici olan kriterler hakkında erişilebilir bir bilgi yok" açıklamasını yapmıştı.

 

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